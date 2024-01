Autostrada del Sole bloccata dai trattori: "Presidio a oltranza", caos in carreggiata

27 gennaio 2024 a

La protesta degli agricoltori dilaga anche in Italia, come un'onda che partita dalla Germania e dalla Francia sembra non fermarsi per contrastare una politica europea troppo penalizzante, orientata come è al Green Deal. Da stamattina decine di trattori e tir stanno bloccando il traffico sull'A1 in entrata e in uscita da Orte. La manifestazione che vede gli agricoltori sventolare il tricolore dai mezzi fermi, ha costretto alla chiusura del casello all'altezza del km 491.3 in entrambe le direzioni. Sul sito di Autostrade è consigliata, provenendo da Roma, l'uscita Magliano Sabina, mentre da Firenze quella di Attigliano. Felice Antonio Monteli, portavoce della protesta di Orte ai microfoni di Rainews ha spiegato che stanno protestando contro i prezzi dei prodotti "imposti da Bruxelles" e il "caro gasolio" e per questo si sono organizzati per andare avanti con il presidio a oltranza.

Al casello di Orte, intanto, gli iniziali 60 mezzi agricoli, con le ore sono diventati più di 100. I mezzi pesanti, spiega l'Ansa, sono tutti fermi intorno alla rotatoria che si trova di fronte al casello, impedendo di fatto sia l'accesso che, l'uscita dall'autostrada. Al centro del presidio è stata allestita una cucina da campo, a dimostrazione dell'intento degli agricoltori, di rimanere saldi sulla loro posizione. "Aspettiamo l'arrivo di una troupe che faccia una diretta su una rete pubblica nazionale", ha detto Monfeli, "se non dovesse arrivare noi rimarremo qui fino alle 18 di domani poi, andremo a Roma, per protestare anche lì vicino ai palazzi del potere".

E mentre si registrano manifestazioni in Basilicata, in Abruzzo in Calabria e in Sicilia altri raduni sono stati annunciati per martedì prossimo 30 gennaio in varie zone della Lombardia, in Toscana e Sardegna dal movimento 'Riscatto Agricolo' mentre mercoledì 31 a Verona un altro gruppo sta organizzando un grande presidio in occasione della inaugurazione di Fieragricola, la fiera di riferimento del settore che si tiene nel quartiere fieristico.