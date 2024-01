Protesta dei trattori, a Catanzaro ci scappa il morto: 56enne stroncato da un malore

29 gennaio 2024 a

Si inasprisce, a otto giorni dall'avvio dei primi presidi, la protesta degli agricoltori e degli allevatori. Nel Catanzarese, tra Botricello e Cropani Marina, un uomo è stato colto da malore mentre era in fila in auto sulla strada statale 106. Quest'ultima bloccata dai manifestanti. L'uomo, un 56enne, era alla guida della sua auto ed era in compagnia della figlia. Scattato l'allarme, sul posto è giunto l'elisoccorso con un'equipe sanitaria che ha prestato i primi soccorsi che si sono, però, rivelati inutili.

Agricoltori e allevatori contestano la politica agricola dell'Ue, la Pac, e la mancata difesa del settore e sollecitano maggiore ascolto rispetto all'aumento dei prezzi, alle problematiche legate alla siccità, alla tassazione Irpef e nei confronti dei Consorzi dei bonifica. Una contestazione che nella fascia ionica catanzarese e crotonese ha preso ormai piede, portando la Regione a prendere provvedimenti.

Oltre ai presidi su molte strade principali, sono previste due riunioni nel tentativo di trovare una mediazione. Al momento i presidi più importanti sono in corso nel Catanzarese e nel Crotonese. Qui si assiste a lunghe file a Botricello e Cropani Marina, sulla strada statale 106. Proprio i sindaci dei due comuni del Catanzarese, Saverio Simone Puccio e Raffaele Mercurio, dopo le interlocuzioni con il prefetto di Catanzaro Enrico Ricci, hanno ottenuto un tavolo tecnico che si terrà nella mattina di martedì 30 gennaio a cui ne seguirà una seconda con gli agricoltori del Crotonese. Intanto il movimento Riscatto Agricolo conferma la volontà di proseguire con la protesta e di dar vita a una nuova manifestazione domani con i trattori in varie zone d'Italia. A essere interessate le seguenti regioni: Lombardia, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna.