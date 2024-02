Villa Certosa, ecco che fine fa la reggia del Cav: la decisione dei cinque figli

01 febbraio 2024 a

Villa Certosa, la reggia di Silvio Berlusconi in Sardegna è in vendita. Le trattative riservatissime sono nelle mani dell'agenzia immobiliare milanese Dils. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera i cinque eredi, i figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, "anche di fronte ai costi esorbitanti degli immobili, hanno deciso di 'sondare' il mercato o di dividersi gli asset".

"Barbara Berlusconi è candidata ad acquisire in Brianza Villa Macherio che fu la residenza della madre Veronica Lario. La proprietà è sotto l’Immobiliare Idra, una controllata della Fininvest attraverso la holding Dolcedrago. Marina Berlusconi dovrebbe invece comprare la villa di Lesa sul lago Maggiore, nota come Villa Campari che apparteneva direttamente a Berlusconi. Dunque la figlia maggiore dovrebbe rilevare quattro quote dai fratelli secondo quella che è stata la suddivisione ereditaria del patrimonio dell’ex leader di Forza Italia. La vendita di Villa Gernetto è invece stata affidata a Sotheby’s ma non dovrebbe essere un’esclusiva", si legge nell'articolo.

Secondo le ultime indiscrezioni del Financial Times la villa sarda a Porto Rotondo ha un prezzo che si aggira sui "500 milioni ma più realisticamente la trattativa dovrebbe partire da 280-300 milioni. Villa Certosa era stata acquistata negli anni ’70, poi completamente ricostruita e ampliata. Ai tempi di Berlusconi premier era classificata come 'sede alternativa di massima sicurezza per l’incolumità del presidente del Consiglio'".

La reggia di Porto Rotondo - 68 vani, 181 metri quadrati di autorimessa e altri 174 di posti auto, 4 bungalow, il teatro, la torre fronte teatro, la serra, la palestra, la talassoterapia, 297 mq di orto medicinale e un parco di 580.477 metri quadrati - secondo una perizia tecnica del gennaio 2021 ha un valore di 259.373.950 euro secondo un "documento assolutamente attendibile perché è firmato da Francesco Magnano, geometra di fiducia del Cavaliere", una delle "ville più costose in assoluto, quindi il prezzo di mercato potrebbe anche essere superiore a quello della perizia".