Conto corrente prosciugato con un sms: un caso senza precedenti a Favaro Veneto

Un solo sms e il conto viene svuotato per intero: è quanto successo a un anziano di Favaro Veneto. L'uomo si sarebbe accorto che qualcosa non andava e per questo si sarebbe rivolto alla polizia. Purtroppo, però, non c'è stato nulla da fare. Dopo essersi fidato di quel messaggio, si è visto portare via 15mila euro. Tutti i suoi risparmi. Come funziona questa truffa nello specifico? Sul cellulare arriva un finto sms della banca che parla di "un'operazione sospetta" sul proprio conto bancario e mette a disposizione un operatore per evitare il congelamento della carta.

Alle forze dell'ordine il pensionato di Favaro ha raccontato di aver utilizzato l'app del suo istituto bancario per controllare di aver ottenuto alcuni pagamenti regolarmente. Poi però aveva ricevuto un sms che parlava di "operazione sospetta" sul suo conto. E a quel punto aveva risposto alla telefonata del finto "operatore dell'ufficio antifrode" che lo avvisava delle "verifiche in corso sul suo conto" per un'operazione sospetta relativa a un "bonifico da quasi 15mila euro per un beneficiario sconosciuto".

L'anziano, allora, aveva chiesto all'operatore cosa fare. E il truffatore gli aveva suggerito tutti gli step da seguire per bloccare il pagamento. In realtà stava avvenendo il contrario e i soldi stavano già finendo in altre tasche. Dopo aver presentato denuncia ai carabinieri, il pensionato di Favaro si è rivolto all'associazione Adico.