Inno di Mameli, la vera storia dietro il "Canto degli italiani" (e quella del suo musicista dimenticato)

Dietro il "canto degli italiani", Michele Novaro. Fu lui il musicista che compose il nostro inno. Ovvero - spiega Marco Patricelli - quello che è noto come Inno di Mameli. Il suo è un raro caso in cui l’autore dei versi ha sopravanzato quello dello spartito. La composizione dell'artista venne scritta di getto dopo aver letto i versi di Goffredo Mameli, che erano stati fatti vedere a Novaro dal pittore Ulisse Borzino durante un faccia a faccia avvenuto nella casa dello scrittore Lorenzo Valerio. Quella di Novaro però è una composizione che non mostra una grande vena creativa. Così negli anni in molti hanno tentato di dare una veste nobile con l’orchestrazione, e pure a mutare la velocità di esecuzione, ma la creatura di Novaro resta quel che è.

