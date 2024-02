Autonomia differenziata? In Italia esiste già: è quella delle contravvenzioni

19 febbraio 2024 a

a

a

L'autonomia differenziata in Italia esiste già e riguarda la differenza tra le contravvenzioni al Centro-Nord e al Sud. Ne parla Pietro Senaldi su Libero: "Un’indagine pubblicata dal Sole 24Ore rivela per prima cosa che gli introiti delle multe sono aumentati nel 2023 del 6,4% e per seconda che la geografia delle contravvenzioni si concentra al Centro-Nord, dove è stato pagato l’84,3% del totale delle sanzioni, contro il 15,7 di Sud e Isole, dove pure abita il 34,5% degli italiani".

Registrati gratuitamente qui e leggi l'articolo integrale di Pietro Senaldi