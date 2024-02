Como, positivo all'alcol test: patente ritirata, ma era a piedi

20 febbraio 2024 a

Gli hanno ritirato la patente anche se era a piedi, perché trovato positivo all'alcol test. Una storia assurda quella accaduta a Como e denunciata dall'avvocato Ivano Chiesa che difende Fabrizio Corona. Il legale ha raccontato a La Repubblica questa vicenda che è accaduta lo scorso 30 novembre.

L'uomo, di 40 anni, era con un amico ed era appena uscito da un ristorante della città. "Aveva parcheggiato in divieto di sosta tra viale Innocenzo e via Benzi e i vigili", spiega Chiesa, "correttamente lo stavano multando per questo. Così i due amici si sono avvicinati per vedere cosa stesse succedendo. Gli agenti hanno sottoposto entrambi all’alcol test che per il mio cliente è risultato di poco superiore ai valori consentiti".

A quel punto gli agenti della Polizia locale gli ritirano la patente, "nonostante il mio assistito non stesse guidando in quel momento, né fosse appena sceso dalla sua auto. Lo ripeto: era a piedi".

Quindi Chiesa suggerisce al cliente di fare ricorso al Giudice di Pace, che accoglie la richiesta. Ma riavere la patente è impossibile. Così l'uomo si rivolge alla prefettura "per riprendere la patente, ma il personale si è opposto". La Prefettura infatti chiede esami clinici che "accertassero l’attitudine alla guida del mio cliente". Chiesa ribatte che si tratta di una "omissione di atti d’ufficio" e che li avrebbe "denunciati".

"Quella è la prassi", rispondono. La strada alternativa suggerita in Prefettura è di tornare dal giudice "per integrare il provvedimento di sospensione con una dichiarazione aggiuntiva che disponga la restituzione immediata del documento". Cosa che poi il Giudice di pace accetta di fare.

Alla fine la patente torna in possesso dell'uomo. Ma attenzione, non finisce qui. Il prossimo 22 febbraio ci sarà l’udienza di discussione.