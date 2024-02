Pietro Genovese evade dai domiciliari, altro rinvio a giudizio

21 febbraio 2024 a

Pietro Genovese andarà a processo per evasione dai domicialiari. Il ragazzo condannato per aver travolto e ucciso Gaia e Camilla a Roma, dovrà affrontare un nuovo procedimento. Il figlio del regista Paolo Genovesse durante il periodo trascorso agli arresti domiciliari si era allontanato da casa il 16 gennaio 2021. Secondo quanto sostenuto dalla procura di Roma il ragazzo sarebbe dunque evaso dai domiciliari.

E ora il pubblico ministero Lina Corbeddu ha chiesto e ottenuto il procedimento a carico di Genovese. Una mossa su cui avevano espresso il parere contrario i legali di Genovese producendo anche le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'abitazione in cui il ragazzo ha trascorso il periodo ai domiciliari. In quel pomeriggio del 16 gennaio 2021 i carabinieri hanno bussato alla porta di Genovese ma non è stato trovato nessuno nella casa dove il ragazza risiedeva nel quartiere Coppedè. Immediatamente è scattata la denuncia.

E ora è arrivato anche il rinvio a giudizio. Di fatto si apre una nuova fase giudiziaria per Genovese che ora dovrà affrontare un nuovo procedimento a suo carico. Si annuncia già una dura battaglia legale perché gli avvocati del ragazzo sono determinati a dimostrare la presenza di Genovese all'interno dell'appartamento usando anche i video delle telecamere che risalgono proprio alla giornata in cui si sarebbe consumata l'evasione contestata.