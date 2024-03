Meteo, paura per Pasqua e Pasquetta: festa rovinata dalla pioggia, cosa svelano i modelli

24 marzo 2024 a

Giornate di caldo, di primavera inoltrata. Ma la svolta sarebbe dietro l'angolo: infatti secondo gli esperti di 3bMeteo lunedì tornerà il maltempo. Una Settimana Santa che inizierà all'insegna di pioggia, freddo e neve, il tutto a causa di un vortice scandinavo che sfilerà verso le regioni centro-meridionali.

Ma purtroppo non è tutto: il maltempo potrebbe infatti rovinare anche il weekend di Pasqua e il giorno di Pasquetta. Secondo 3bMeteo infatti le perturbazioni cominceranno alla fine della giornata di lunedì. Le prime piogge nel dettaglio andranno a colpire le regioni più occidentali, nel dettaglio il Nord-ovest, le regioni centrali tirreniche e la Sardegna. In ogni caso, in questa fase, è previsto anche, in particolare al Sud, un innalzamento delle temperature, che potrebbero scavallare oltre i 25°.

La perturbazione poi si muoverà verso levante, colpendo entro martedì quasi tutte le regioni italiane: le piogge più abbondanti sono previste al Nord e sulle regioni tirreniche. E non solo: i meteorologi prevedono anche forte vento meridionale e un brusco calo delle temperature al Nord. Quindi tra mercoledì e giovedì la saccatura si spingerà ulteriormente verso sud, affondando sul nord Africa.

A quel punto un nuovo richiamo meridionale che stimolerà la formazione di un minimo fittizio che risalirà rapidamente verso l'Italia alimentando un secondo intenso fronte perturbato che porterà una nuova fase di maltempo. E sulla base di questi scenari, una breve fase anticiclonica che porterà le perturbazioni sull'Europa occidentale, gli esperti di 3bMeteo non escludono maltempo anche a Pasqua e Pasquetta sul territorio italiano. Certo, troppo presto per dirlo con assoluta certezza, ma la possibilità sarebbe concreta.