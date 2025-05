Meteo, Mario Giuliacci: weekend-horror, l'estate si allontana

Ancora incerto il weekend del 10-11 maggio. Già oggi, giovedì 8, ci sarà nuvolosità sparsa sulle regioni del Centro-Nord con possibilità di piogge e temporali. E non si escludono delle grandinate, soprattutto sul Nord. Al Sud, invece, ci saranno cieli soleggiati, con un possibile peggioramento delle condizioni meteo solo in serata per via dell’arrivo di un nuovo fronte instabile. Lo riporta il sito meteogiuliacci.it.

Non ci saranno cambiamenti significativi nella giornata di venerdì 9, con le condizioni meteo che si manterranno piuttosto instabili. Dunque bisogna aspettarsi nuvolosità, piogge e rapide schiarite sulle regioni del Centro-Nord, con la possibilità di assistere a qualche temporale nel pomeriggio. Fenomeni piovosi e temporali isolati coinvolgeranno anche le regioni meridionali soprattutto sulle zone interne e quindi vicine ai rilievi.