Ferrari, schianto in Piemonte: fuga dall'Ucraina e mistero, la storia di Anna

05 aprile 2024 a

a

a

Sfilava nelle capitali della moda, Parigi e Milano, promuoveva prodotti di bellezza e godeva di un largo seguito sui social: Anna Kraevskaya, fotomodella ucraina di 22 anni, è morta a bordo della Ferrari che la mattina di Pasqua si è schiantata contro un guardrail sulla Ivrea-Santhià, in Piemonte, prendendo fuoco. Al posto di guida un noto dj kosovaro, Hysni Qestaj, 40 anni. Entrambi i corpi sono stati trovati carbonizzati tra le lamiere della vettura, completamente disintegrata.

La Kraevskaya, originaria di Vinnytsia, nell’Ucraina centrale, aveva lasciato il suo Paese nel 2018 per lavorare come modella in Svizzera. Le autorità elvetiche, però, non sarebbero ancora riuscite a capire dove fosse realmente domiciliata la giovane. Si sa solo che viveva nel Canton di Vaud, dove risiedeva il dj. È probabile dunque che i due si siano conosciuti lì. Lui era sposato ma la moglie, insieme ai figli di 11 e 14 anni, vive in Kosovo. I due avrebbero deciso di scendere in Italia la notte prima di Pasqua, dopo che lui aveva lavorato al "Jukebox" di Sion, in Svizzera.

Ferrari, schianto mortale in Piemonte: identificata la seconda vittima, è la modella Anna Kraevskaya

Non è chiaro dove fossero diretti di preciso Anna e Hysni. Anche se l'ipotesi più probabile è che stessero andando in Liguria. Il primo ad essere identificato è stato il dj, il cui fratello si è presentato, il giorno dopo l'incidente, nella caserma della Polstrada a Settimo Torinese per il riconoscimento. Per la giovane, invece, la procedura di identificazione si è rivelata più complessa. Ad agevolare le cose la denuncia di scomparsa presentata da alcuni suoi amici alla Gendarmeria elvetica. Per l'ufficialità, in ogni caso, la procura di Vercelli ha comunque disposto il test del Dna su entrambi i corpi.