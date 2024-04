Roma-Lazio, violenti scontri tra ultrà già al mattino: paura per il derby

06 aprile 2024 a

a

a

Violenti scontri tra ultrà all'Olimpico, prima del derby Roma-Lazio in programma questo pomeriggio alle 18. Le tensioni tra i tifosi delle due squadre sono iniziate fin dalle prime ore del mattino sul lungotevere, dopo ponte Milvio, in direzione di ponte duca d’Aosta. Necessario l'intervento della polizia, che ha sequestrato mazze da baseball, cacciaviti, coltelli e anche caschi da motociclista. Un ultrà romanista di 41 anni - come si legge sul Corriere della Sera - è stato arrestato e portato in commissariato.

Intanto, la polizia scientifica sta analizzando i video degli scontri per identificare altri responsabili. I primi scontri sono avvenuti intorno alle 9.30, quando un centinaio di ultrà laziali si è diretto nella zona di fronte all’obelisco del Foro Italico probabilmente proprio per affrontare altrettanti ultrà romanisti. Sul posto, però, era presente un cordone di poliziotti impegnati già dalla scorsa notte in servizi di controlli proprio vicino allo stadio olimpico.

Video su questo argomento Caserta, 56 anni di Daspo a 14 tifosi per gli scontri Casertana-Foggia

Mentre gli agenti hanno cercato di evitare scontri, mettendosi in mezzo alle due fazioni, contro di loro sono state lanciate bombe carta. Poi, quando i poliziotti hanno iniziato a rispondere con i lacrimogeni, i circa 200 ultrà sono scappati via. Solo uno di loro è stato arrestato. Su quanto successo nelle scorse ore, comunque, non è esclusa l'ipotesi che l'incontro tra tifosi fosse stato organizzato in precedenza via chat tra le frange più violente di sostenitori romanisti e laziali.