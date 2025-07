Il "dress code" è stato ucciso insieme al buon gusto

Il ripristino del dress code alla Scala sembra un fulmine a cielo sereno, un’iniziativa anacronistica, in realtà è solo il recupero di una buona abitudine che si era perduta nel tempo per sciatteria. E sciatto è la parola d’ordine che sembra regnare adesso nelle occasioni che riguardano l’ufficialità, le cerimonie pubbliche e private, il bon ton e il buon gusto. Come se l’eleganza fosse passata di moda o fosse sinonimo di sfarzo. L’eleganza è sapersi vestire secondo le occasioni e non ha a che fare con i soldi. La stagione della bruttezza per eccellenza è l’estate, quando dall’armadio escono indumenti al limite dell’assurdo e a volte lo sorpassano. C’è chi scambia il mare con la città o con l’ufficio. In bermuda sul posto di lavoro, perché?

Come se qualche centimetro di stoffa in più o in meno facesse differenza per sopportare le temperature roventi. Il caldo sdogana ogni orrore, è una sorta di tana libera tutti per consentirci di vestire come ci pare, e invece no. Le strade delle città si riempiono di persone in canottiere, short e sandali da spiaggia, ciabattine di Hermès comprese. Ma anche le cerimonie più solenni sono lo specchio e il riflesso dei nostri tempi. Rimarrà indelebile il ricordo del corsetto di pizzo bianco, tanto scollato quanto inadeguato, indossato dalla nuova signora Bezos, Lauren Sanchez, all’insediamento del presidente Trump, il 21 gennaio 2025. E, a proposito, chi non ha tutt’ora negli occhi le immagini di quella sfilata durata tre giorni delle nozze veneziane? Più che un matrimonio un carnevale fuori stagione, con abiti che sembravano costumi. Molto sfarzo, poca eleganza.