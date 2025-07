Caserta, ammazzato 25enne: arrestati padre e figlio

A San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, una rissa tra giovani in viale della Libertà si è trasformata in tragedia. Intorno alle 22 di lunedì 7 luglio 2025, due gruppi di ragazzi, alcuni locali e altri provenienti da Secondigliano (Napoli), si sono scontrati in "piazzetta". Durante il conflitto sono spuntati coltelli, causando la morte di Stefano Margarita, 25enne, e il ferimento di altri due giovani: un 24enne, ricoverato in gravi condizioni, e un minorenne. I residenti, allarmati dalle grida, hanno contattato i carabinieri, che sono intervenuti insieme a un’ambulanza del 118. Purtroppo, per Margarita non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta.