Paolo Sottocorona, arriva il ciclone: dove colpirà con pioggia e vento

Roberto Tortora 17 aprile 2024 a

a

a

Pensate di aver riposto definitivamente il cappotto nell’armadio e di essere già passati a bermuda e maniche corte? Niente di più sbagliato, perché l’Italia è sotto l’influsso di due grosse masse d’aria, una settentrionale e una meridionale. Secondo quanto riferisce il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, le temperature si abbasseranno e ci saranno “fenomeni intensi“ temporaleschi. In pratica, vivremo una seconda metà del mese di aprile con freddo e neve in montagna. La massa fredda del Sud è già attiva, con piogge moderate in Sicilia e Calabria.



Paolo Sottocorona, esperto meteorologo di La7, afferma: “Mercoledì 17 Aprile è una giornata di pioggia, questa volta anche al nord, specie sulla parte centro-orientale dove le precipitazioni diventano localmente moderate. Nella giornata di giovedì 18 aprile, poi, riprende il maltempo anche forte su tutte le zone del centro, su alcune zone del nord e meno al sud, ma le piogge ci sono. Andiamo incontro a una fase di bassa pressione con tempo decisamente perturbato". Un grosso ciclone artico, proveniente dalla penisola scandinava, farà crollare le temperature fino a 15° nei valori massimi, localmente avremo anche 17 gradi in meno rispetto al caldo estivo eccezionale del weekend appena passato. I primi effetti saranno tangibili sul Nord-Est con temporali e possibile grandine, con neve sugli Appennini fino ai 1000 metri di quota, mentre al Sud solo piogge sparse.

Meteo-choc, piogge e crollo termico: di quanto scenderà la colonnina in poche ore

Le giornate peggiori saranno quelle di giovedì e venerdì, a causa di un ciclone sul Mar Tirreno formato dall’afflusso di aria fredda. Si salveranno dalle piogge solo le Isole Maggiori. La situazione dovrebbe migliorare nel weekend, ma le temperature non saliranno ai livelli dei giorni scorsi. Sicilia e Calabria saranno investite da venti di burrasca, con locali raffiche fino a burrasca forte. È stata diramata un’allerta meteo dalla Protezione Civile che segnala possibili mareggiate lungo le coste, allerta gialla su parte dell’Emilia-Romagna, Campania, Basilicata, Molise e Puglia.