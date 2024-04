Torino, gli studenti pro Palestina tentano l'assalto ai ministri: 7 poliziotti feriti

23 aprile 2024 a

a

a

Tensioni a Torino, dove stamattina un gruppo di studenti ha cercato di forzare il cordone di polizia e raggiungere il castello del Valentino, dove si stava svolgendo un incontro tra rappresentanti delle istituzioni locali e del governo, fra cui il vicepremier Antonio Tajani, la ministra dell'Università Anna Maria Bernini, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Negli scontri sono rimasti feriti due giovani mentre sono sette gli agenti di polizia contusi, con una trentina di persone identificate dalla Digos.

"Solidarietà alle Forze dell'ordine per l'ennesimo e inaccettabile attacco da parte di centri sociali e collettivi - le parole della premier Giorgia Meloni -. Questa mattina sette agenti sono rimasti contusi a Torino a seguito del tentativo da parte di un violento gruppo di attivisti di sfondare un cordone di polizia nei pressi del Castello del Valentino. Condanniamo con fermezza quanto accaduto, lo Stato è accanto di chi difende la libertà e la sicurezza di tutti i cittadini", ha concluso il presidente del Consiglio in un post su X.

I manifestanti hanno protestato sventolando bandiere palestinesi e lo striscione con la scritta "Fuori i sionisti dall'università. Bernini, Tajani, Lollobrigida non vi vogliamo" è stato respinto dagli agenti in assetto antisommossa. "Un epilogo scontato dell'insofferenza verso le Forze dell'ordine che in quest'ultimo periodo sta crescendo in tutto il Paese", è il commento di Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. "Non possiamo far altro che sottolineare quanto questi sedicenti manifestanti nella maggior parte dei casi scendono in piazza non per un ideale, ma alla spasmodica e continua ricerca dello scontro con chi rappresenta lo Stato". "Nel corteo - prosegue Pianese - si sono infiltrati anche numerosi militanti del centro sociale Askatasuna che, travestendosi da manifestanti, hanno aizzato la folla contro la Polizia, inscenando una vera e propria guerriglia urbana, e hanno messo a rischio l'incolumità non solo dei poliziotti che sono lì per tutelare l'ordine pubblico ma anche di tutti i cittadini". "In queste manifestazioni vedo solo studenti che non studiano - attacca Luca Pantanella, segretario generale provinciale del sindacato di polizia Fsp - ma pensano di capire tutto del mondo. In realtà odiano solo la polizia, che li ferma solo per rispettare le leggi".