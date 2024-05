Milena Sentirocco, scomparsa da sei giorni: si era rivolta a un esorcista

04 maggio 2024 a

a

a

Milena Sentirocco è scomparsa ormai da sei giorni in Abruzzo. La personal trainer e insegnate di ballo di Lanciano era uscita in auto per fare una passeggiata a Torino di Sangro dopo aver pranzato con i figli. Avendo perso i contatti e non vedendola tornare, i figli hanno dato l'allarme. La Reanault Clio della donna è stata ritrovata aperta e con una gomma a terra nel parcheggio di Borgata marina di Torino di Sangro.

Ancora irrintracciabile il cellulare della donna: l'ultima volta che è risultato attivo è stato lo scorso 28 aprile. Eppure c'è un giallo attorno ai profili social della donna. Poco prima della sua scomparsa è stato cancellato il suo profilo di Facebook. L'unico indizio sulla sua ultima posizione è legato alle ultime foto inviate su Whatsapp a uno dei figli che mostrano fiori e resti delle mura ciclopiche a Lago Dragoni. La Prefettura ha deciso di spostare la base operativa per le ricerche più a sud, da Vasto, zona che la donna ha sempre frequentato durante le sue attività sportive, oltre che Torino di Sangro e la sua Lecceta. Più a sud sono arrivate alcune segnalazioni all'associazione sulle persone scomparse "Penelope".

Ammazza il marito poi si toglie la vita: choc a Palermo, come li ritrova la figlia

Non sono ancora chiare le motivazioni che potrebbero aver spinto la donna ad allontanarsi dalla famiglia. Certo, da quanto sta emergendo sarebbero mesi che vive in uno stato di inquietudine. A ottobre si era rivolta a un esorcista per chiedere di benedire la sua palestra in seguito a un maleficio. L'esorcista diocesano padre Pius Chittilappilly ha spiegato che "aveva dei problemini nella palestra. Era spaventata perché aveva trovato degli oggetti non belli in quattro angoli della palestra: qualcuno avrà fatto qualche maleficio. Dopo due-tre settimane è ritornata con il suo collaboratore o amico, e ha chiesto un'altra benedizione" Stando però alle parole dell'esorcista, il suo intervento non c'entrerebbe nulla con la scomparsa di Milena Sentirocco.