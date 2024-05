Matrimonio, se "sì, lo voglio" è di lusso, la location è tutta tricolore

Daniela Mastromattei 06 maggio 2024 a

«Posso dire una follia? Vuoi sposarmi?». «Posso dire una follia ancora più folle? Sì!». Di follia in follia è un attimo ritrovarsi a celebrare il fatidico giorno delle nozze in una location da mille e una notte. La migliore al mondo per i matrimoni di lusso sembrerebbe essere Villa La Rondinaia di Ravello. Così hanno appena stabilito gli Amour Forums, evento internazionale di spicco nel settore del wedding d’eccellenza. La Rondinaia, storica dimora a picco sul mare che fu per 33 anni il buen retiro dello scrittore statunitense Gore Vidal, è stata insignita del «Love Travel Award» nella categoria «Best Wedding Venue», da esperti del settore. Sono stati loro a decretare questa incantevole villa - che ha ospitato in passato anche la principessa Margaret e Paul Newman, Leonard Bernstein e Mick Jagger - dimora da sogno, l’ideale per le più romantiche unioni. Complice la magnifica Costiera amalfitana.

FAVOLA

Matrimonio da favola anche al Castello Orsini Odescalchi del XV secolo di Bracciano, dove si sono sposati nel 1998 Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, e nel 2006 Katie Holmes e Tom Cruise, che per il loro matrimonio scelsero un autunno italiano. Era infatti il 18 novembre quando Castello Odescalchi ospitò tra le sue cinque torri la loro cerimonia sfarzosa costata oltre 3 milioni di dollari. La coppia d’attori ovviamente non badò a spese per nozze in grande stile; il loro amore esattamente sette mesi prima (il 18 aprile 2006) aveva dato alla luce una splendida bambina (Suri). Gli sposi prima di arrivare al lago di Bracciano sbarcarono a Roma, presto raggiunti dagli amici invitati. E come d’incanto una parata di stelle del mondo del cinema e della musica per quell’intero weekend trasformò la sede del matrimonio in Hollywood.

L’Italia si conferma ricca di luoghi meravigliosi, meta preferita di fidanzati pronti a convolare a nozze di tutto il mondo. Dalla festa pre-matrimoniale dello scorso marzo, durata tre giorni come da tradizione indù, circola la voce secondo cui le nozze tra Anant Ambani - figlio del miliardario Mukesh, undicesimo uomo più ricco del mondo- e la fidanzata Radhika Merchant, che sarà tra i più costosi almeno degli ultimi tempi, saranno celebrate a Portofino. Solo per il fidanzamento sono stati spesi 139 milioni di euro con tanto di show privato di Rihanna. Insomma il Belpaese è sicuramente al primo posto per lieti eventi se Anant, erede della famiglia più ricca dell’India, sposerà Radhica, figlia di un potente imprenditore indiano, il prossimo luglio in una località tenuta ancora segreta a Portofino dove sono già iniziati i sopralluoghi per l’organizzazione della grande festa, con ospiti (oltre 1200) provenienti da ogni parte del pianeta.

Tra gli invitati anche Mark Zuckerberg, Bill Gates e John Elkann. Sarà un avvenimento blindatissimo, ma già tutti i ristoranti caratteristici sono stati affittati per l’occasione. E non è escluso che il comune ligure possa chiudere e consentire l’accesso ai soli ospiti. Non solo le nostre location risultano affascinanti, ma piacciono molto anche i nostri stilisti: si vestirà di Versace Radhica, subito dopo aver tolto il bianco abito da sposa. Non dimentichiamo che per il loro grande giorno, nel 2010, Emily Blunt e John Krasinki (celebrity hollywoodiane) sono andati in trasferta sul lago di Como, nella spettacolare location diventata da dversi anni la residenza di George Clooney.

NORD E SUD

È un resort extra lusso di rara bellezza nella Valle d’Itria, Borgo Egnazia, realizzato tra il 2005 e il 2010 dal creativo pugliese Pino Brescia, amato dai vip e ora scelto per il G7 in Puglia (dal 13 al 15 giugno): tutti i leader politici ci soggiorneranno per 72 ore. Sedici ettari a metà tra campagna e mare, nella frazione Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi. Qui già in passato hanno soggiornato star mondiali come Madonna per il suo compleanno, Justin Timberlake e David Beckham. La decisione di ospitare qui i leader internazionali non è stata casuale: come spiegato dalla premier Giorgia Meloni, la Puglia storicamente è stata un ponte tra Occidente e Oriente e ad oggi viene ancora considerata una terra simbolo di dialogo tra due mondi opposti.