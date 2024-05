Fuori dal Coro, bomba su Alessandra Todde: "Chi si sta comprando la Sardegna"

Roberto Tortora 09 maggio 2024 a

Piccoli e grandi pezzi del nostro Paese svenduti alle potenze straniere, diamanti del nostro territorio che non saranno più nella nostra disponibilità. Di questo e tanto altro si parla a Fuori dal Coro, il programma di approfondimento politico di Rete 4, condotto da Mario Giordano. In un bel servizio dell’inviato Nicolò Calcagno si traccia un quadro della Chint Solar Europe, colosso cinese che ha acquistato dall’azienda spagnola Enerside, al costo di 7,2 milioni di euro, ben 900 ettari in Sardegna per costruire l’impianto fotovoltaico più grande d’Europa. Intervistato da Calcagno, il giornalista Mauro Pili de L’Unione Sarda commenta amaro: “La Sardegna sarà totalmente nelle mani cinesi per quanto riguarda l’aspetto energetico”.

Non solo, anche gli americani hanno messo le mani sulla grande isola italiana. JP Morgan, con una serie di operazioni finanziarie, è sbarcata nelle terre tra Assemini e Uta, sul Monte Arcosu, per costruire un altro gigantesco parco fotovoltaico. I contadini e i residenti di queste zone sono sul piede di guerra, impotenti però davanti alla potenza economica di USA e Cina.

“Le campagne verranno riempite di pale eoliche ed impianti fotovoltaici, sarà la nostra distruzione finale. Ci hanno dato il biglietto da visita e ci hanno detto che tanto questi terreni ce li porteranno via. Questo bene primario ce lo tolgono in cambio di niente”.

Per contrastare questo fenomeno di depredazione del nostro territorio, la giunta regionale della Sardegna, da poco presa in governance dalla neo-eletta Alessandra Todde, ha approvato lunedì un disegno di legge con “misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali”. Si introduce, in pratica, il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili che causano direttamente nuova occupazione di suolo per 18 mesi. Basterà?