Conclave, pressioni inglesi: ecco chi vogliono Papa

Gli invitati sono quattro porporati inglesi, Nichols, arcivescovo di Westminster e primate cattolico del Regno; il domenicano Timothy Radcliffe, accademico e predicatore a Oxford, già generale dell’Ordine dei Predicatori; Arthur Roche, ex vescovo di Leeds trasferito in Curia da una dozzina d'anni e prefetto della Congregazione per il culto divino dal 2021; nonché- ormai fuori dal conclave - Michael Fitzgerald, 88 anni ad agosto, ex diplomatico della Santa Sede creato cardinale da papa Bergoglio già ultraottantenne. Ma fra gli ospiti si segnalano anche il sudafricano (di orgini scozzesi e irlandesi), arcivescovo metropolita di Johannesburg, Stephen Brislin, il cardinale delle Isole Tonga, Soane Patita Paini Mafi, a cui potrebbero aggiungersi anglofoni come Joseph Coutts e altri ancora dall’India.

Alle manovre francesi per influenzare il Conclave si aggiungono, mentre è partito il conto alla rovescia per eleggere il successore di Francesco, con il collegio cardinalizio ormai al completo a Roma, nuove occasioni d’incontro, mai del tutto disinteressate. Fra appuntamenti, ritrovi, ricevimenti, cene nei pressi delle varie case del clero, dove poter avere l’opportunità di conoscersi meglio, socializzare, testare le candidature già emerse e sondare quelle che ancora possono salire nel gradimento degli elettori, si segnala il ricevimento offerto ieri dal cardinale Vincent Nichols per i cardinali del Commonwealth britannico.

"Ho bisogno di aiuto per entrare, ma penso che non ci sarà problema. Con l'aiuto entro in Cappella Sisti...

Nella sua diocesi, in Sudafrica, sebbene la Chiesa cattolica non consenta l’ordinazione delle donne, il cardinale Brislin, portavoce della Conferenza episcopale dell’Africa Meridionale, ha concesso che si insediasse un gruppo dissidente, che sostiene il sacerdozio femminile e i preti sposati. Inoltre, sotto la sua supervisione, nel 2022 l'arcidiocesi di Città del Capo ha pubblicato un rapporto di sintesi come parte del suo contributo al Sinodo sulla Sinodalità, nel quale si affermava: «Nel mondo del ventunesimo secolo di oggi, è importante mantenere la tradizione, conoscerne le origini, ma anche accogliere il cambiamento».

Aggiungeva inoltre: «Le forti tradizioni della Chiesa sono anche le sue debolezze. Le principali restrizioni che possono ostacolare il progresso della Chiesa sono molte e varie e includono questioni come il cellibato sacerdotale e il divieto del sacerdozio femminile. Tuttavia, lo Spirito Santo della Speranza sarà con tutti noi mentre andiamo avanti nella fede».

Quando però si è trovato di fronte al documento di risposta dei vescovi africani sulla Fiducia supplicans, nel quale si respingeva la benedizione alle coppie omosessuali, per non creare ambiguità e confusioni con il sacramento del matrimonio, contribuendo così a calmare i cristiani disorientati in Africa e a mantenere la comunione col Papa, il 30 gennaio scorso Brislin non solo si è sfilato, ma si è proprio messo di traverso: «Spetta al vescovo locale vedere come implementarla nella sua diocesi. Questo è sufficientemente chiaro perché è una questione pastorale e non dottrinale», ha dichiarato in una conferenza stampa tenuta a Pretoria.

Del resto, ritiene che l’autore dell’attuale prefetto del dicastero per la Dottrina della Fede, Víctor Manuel Fernández, sia da considerare un «vero gigante con grande intelletto e esperienza». Ma gli altri vescovi africani«hanno piena facoltà di fare quel che sembra loro giusto in considerazione delle loro situazioni particolari e delle loro preoccupazioni pastorali». Bontà sua. Ma il loro voto in Conclave stia pur certo che non lo avrà.