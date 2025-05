Conclave, l'enigmatica frase del cardinale Gugerotti: "Sì, serve tanta acqua"

Il Conclave si avvicina. Mancano ormai pochi giorni al 7 maggio, giorno in cui i cardinali si rinchiuderanno nella Cappella Sistina per eleggere il successore di Papa Francesco.

E nel frattempo i porporati parlano, ovviamente. Parlano tra loro, riflettono, ma parlano anche con la stampa. E alcune delle loro dichiarazioni, tra il mistico e il profetico, lasciano il segno. Per esempio ecco il cardinale Claudio Gugerotti, il quale metaforico afferma: "Siamo dei fiori, un po' da innaffiare, ma dei fiori". Così dopo essere stato intercettato dai giornalisti all'uscita dalle Congregazioni: la risposta si riferiva al clima che si respira nelle riunioni. Per mercoledì sboccia qualcosa? "Per mercoledì come fa? È da dopo mercoledì che deve sbocciare... Chi lo sa? Lo Spirito Santo fa degli scherzi, non sappiamo mai...". Ma serve tanta acqua? "Sì, serve tanta acqua", ha concluso e ribadito enigmatico.