Salone del libro, scontri tra la polizia e attivisti pro Palestina all'esterno dei padiglioni

Momenti di grande tensione all'esterno del Salone del libro di Torino. Un gruppo di circa 100 persone si è dato appuntamento per le ore 15 davanti all’ingresso del Salone del Libro e al centro di via Nizza. Il corteo non autorizzato si è diretto fino all’ingresso del Lingotto prima di essere fermato all'entrata dei padiglioni dalla polizia, schierata in tenuta antisommossa e munita di blindati.



I pro Palestina si sono schierati compatti dietro a un grosso striscione che recitava "All eyes on Rafah: blocchiamo tutto" e hanno intonato cori contro Israele e in favore dello stato palestinese. Arrivati in prossimità del cordone di polizia, manifestanti e agenti sono entrati in contatto, provocando momenti di tensione e scontri. L'azione era stata promossa dai centri sociali torinesi per "portare la voce della Palestina al salone del libro".

Presenti i collettivi studenteschi, il centro sociale Askatasuna, la comunità araba del capoluogo piemontese. Alcuni di loro hanno imbracciato dei megafoni e lanciato messaggi contro lo stato di Israele: "Oggi Torino è di nuovo in piazza per un embargo militare immediato a Israele vogliamo che i nostri governi la smettano di inviare armi e di legittimare questa forza politica in casa nostra. Oggi siamo qui per la ricorrenza della Nakba al fianco del popolo palestinese per la sua vittoria e resistenza. Noi lottiamo per la Palestina per un futuro più giusto per tutti i popoli del mondo. Il governo Meloni in linea con le direttive atlantiche continua a legittimare il massacro dopo le ultime notizie dell'operazione militare a Rafah e per chiedere un immediato cessate il fuoco e l'embargo militare del governo italiano a Israele".

Mentre avvenivano gli scontri fra i manifestanti e le forze dell'ordine, all'interno del Salone alcuni attivisti che erano riusciti a entrare hanno cominciato a sventolare bandiere della Palestina e a intonare cori in favore dell'indipendenza della Striscia di Gaza