Siu, l'influencer di Biella in coma con un buco nel petto: "C'è un indagato, tentato omicidio"

Drammatica svolta nel caso di Soulakina El Basri, l'influencer famosa in Rete con il nickname Siu, ferita in maniera grave e ricoverata in coma farmacologico dopo un misterioso "incidente" in casa. Ci sarebbe un indagato, con l'accusa di tentato omicidio, per il grave ferimento in casa della 30enne, ora all'ospedale di Biella.

Nel pomeriggio, in Procura è stato fatto il punto con la stampa sull'accaduto e da quanto è emerso ci sarebbe un sospettato, il marito della donna di origini marocchine. L'uomo avrebbe raccontato ai medici dell'ospedale che la moglie era caduta in casa, cadendo a faccia in avanti con il petto sullo spigolo di una cassettiera.

La versione però è stata ritenuta poco credibile dai medici che hanno chiamato la polizia, che ha anche sequestrato l'appartamento dove sarebbe avvenuto il fatto. I sanitari che hanno in cura l'influencer ipotizzano che la ferita, un foro nel petto, possa essere stata provocata da un oggetto appuntito compatibile con un punteruolo. Inoltre l'ipotesi della lite degenerata è supportata da alcune testimonianze e racconti di amici e vicini della coppia che hanno raccontato agli investigatori della squadra mobile litigi sempre più frequenti tra i due, anche in presenza delle due figlie piccole. "Stiamo verificando la compatibilità con un'arma bianca o con un oggetto simile", ha spiegato la procuratrice di Biella Teresa Angela Camelio.

Tra Soukaina e Johnatan, come detto, c'era una situazione di tensione, confermata dai parenti. Di "rapporti problematici" ha parlato con i cronisti la procuratrice capo Camelio. Proprio questa situazione ha fatto pensare agli inquirenti che quanto era successo non fosse un semplice incidente, come lasciato intendere dal marito. "Anche se - ha aggiunto la procuratrice - abbiamo ritenuto necessario verificare le condizioni di salute della vittima nel momento in cui si prospettava anche la possibilità di un atto anticonservativo".

Dopo i rilevi compiuti dalla polizia scientifica nell'abitazione dove la modella e influencer viveva insieme al marito, altri sopralluoghi potrebbero essere eseguiti già nelle prossime ore. "E' possibile che si debba ricorrere a ulteriori sopralluoghi per verificare se ci sono altre stanze interessate o altre tracce", ha precisato sempre la procuratrice Camelio, anche se a quanto si è appreso non sarebbero state riscontrati elementi che potrebbero far pensare a una colluttazione.