Siu in fin di vita, spuntano "video e messaggi preoccupanti": Biella, arrestato il marito

Arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Jonathan Maldonato, marito di Soukaina El Basri, l'influencer nota come Siu ricoverata a Biella in coma farmacologico, è stato interrogato fino quasi a mezzanotte in questura. Quindi è scattato il fermo, anche se l'uomo, che continua a sostenere la tesi dell'incidente domestico, si è dichiarato innocente. La Procura però non ritiene verosimile la sua versione, secondo cui Siu sarebbe caduta battendo il petto contro lo spigolo di una cassettiera. Il buco nel petto presente sul corpo della moglie sarebbe invece compatibile con un colpo inferto con un corpo contundente, come un punteruolo, anche se non risultano dai rilievi segni di colluttazione.



Di seguito, l'articolo di Serenella Bettin pubblicato da Libero giovedì 23 maggio.



Quando è arrivata in ospedale ancora parlava, era cosciente. E ha detto: «Sono caduta». Poi, dopo qualche attimo, è collassata ed è entrata in coma. Ora il marito è iscritto nel registro degli indagati. Lei si chiama Suokaina El Basri. Trent’anni. Bellissima, marocchina, dai lineamenti profondi e intensi, fa la modella/influencer ed è mamma di due bambine di tre e sei anni. Per i suoi 80mila followers su Instagram, dove promuove prodotti cosmetici e capi di abbigliamento, lei è Siu. E ora lotta tra la vita e la morte all’ospedale Maggiore di Novara.

Il 16 maggio scorso Suokaina era stata soccorsa nella sua abitazione di Chiavazza, piccola frazione di Biella. A chiamare il 118 era stato proprio il marito, Jonathan Maldonato, dipendente di un’azienda di caffè, che nel mondo social si fa chiamare Jonny Jonathan. «Mia moglie si è ferita, è caduta in casa», ha detto quando ha chiamato l’ambulanza. La spiegazione è che la donna si fosse ferita in maniera accidentale contro lo spigolo di una cassettiera, e in effetti qui, come confermano fonti a Libero, «è stato trovato molto sangue, ma gli accertamenti sono stati fatti dopo, perché nessuno riteneva fosse così grave».

PUNTI DA CHIARIRE

La vicenda ha però troppi punti ancora per nulla chiari per credere che si tratti “solo” di un incidente, tanto che la procura di Biella ha aperto un fascicolo, iscrivendo il marito nel registro degli indagati per il reato di tentato omicidio. Anche Suokaina, come detto, mentre veniva caricata in ambulanza e trasportatain ospedale, ha confermato la versione data dal marito, ma non ha convinto sanitari e forze dell’ordine.

Come detto lei, dapprima portata all’ospedale degli Infermi di Biella Ponderano, si è aggravata per una emorragia interna ed è stata trasferita alla terapia intensiva dell'ospedale Maggiore di Novara. Ora è qui ricoverata in coma farmacologico, in prognosi riservata. Le sue condizioni sono stabili ma critiche, Suokaina è in isolamento e nessuno può avvicinarla, nemmeno il marito e la sua famiglia, piuttosto numerosa, giunta dal Marocco. Una misura questa per permettere alla procura di Biella di indagare.

Secondo quanto trapela dalle prime informazioni, quando i sanitari sono arrivati per soccorrere la donna avrebbero trovato nell’appartamento numerose macchie di sangue, e Soukaina riversa per terra con un foro nel petto. Il sangue dentro quell’appartamento sarebbe stato decisamente troppo, incompatibile con una semplice caduta addosso a una cassettiera. Per questo la procura ha poi aperto un’inchiesta.

Suokaina sarebbe dunque stata colpita da un «oggetto non ancora identificato all’arteria mammaria che le ha causato un’abbondante fuoriuscita di sangue con un riversamento interno». E dunque «è stato dato un incarico a un consulente tecnico per verificare la compatibilità di un’arma bianca o di un altro strumento con le caratteristiche della ferita», ha rimarcatoil procuratore di Biella, Teresa Angela Camelio.

Le indagini della polizia si stanno concentrando sulle relazioni familiari. Secondo voci raccolte in città, Soukaina El Basri e il marito Johnatan non è che stessero vivendo un periodo florido, anzi, attraversavano un momento piuttosto burrascoso della loro relazione. A essere sentiti sono stati anche altri familiari, in particolare il fratello e la sorella di lei. Gli inquirenti stanno quindi scoprendo una realtà ben diversa da quella che appariva sui social: «Non una coppia felice», rivelano fonti vicine all’inchiesta. Anzi, alcuni video e alcuni messaggi preoccupanti sarebbero stati consegnati dai familiari e dagli amici della donna agli investigatori.

INCORAGGIAMENTI SOCIAL

Ora la casa della coppia è stata posta sotto sequestro e la polizia scientifica sta cercando indizi che possano spiegare l’origine della ferita. In casa non sono state trovate armi, e il marito, con le figlie, si è trasferito a casa dei genitori. Intanto sui social numerosi sono i messaggi di incoraggiamento per Suokaina.

E anche se i commenti su Instagram sono disattivati, i followers continuano a crescere di ora in ora: sono arrivati a oltre 81 mila. L’ultimo suo post è del 19 febbraio scorso. E recita così: «Il piacere più grande è riuscire a realizzare ciò che gli altri non si sarebbero mai aspettati da te».