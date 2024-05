Siu. scarcerato il marito dell'influencer: "Si è ferita da sola"

26 maggio 2024 a

È stato scarcerato Jonathan Maldonato, il marito 37enne di Soukraina El Basri, l' influencer biellese di origine marocchina nota come Siu, di 30 anni. L'uomo era stato fermato nei giorni scorsi con l'accusa di tentato omicidio ai danni della moglie. Oggi, però, il giudice non ha convalidato il suo arresto. La decisione è arrivata dopo l'udienza, durata circa 4 ore, nella quale l'indagato ha sostenuto la tesi che la donna si fosse inferta una ferita da sola, chiedendo poi al marito di raccontare la versione di un incidente domestico. Il suo avvocato difensore, Giovanna Barbotto, aveva chiesto una misura meno restrittiva del carcere dal momento in cui “non sussiste il pericolo di fuga”. E il giudice, dopo essersi riservato, l’ha accordata.

Siu si trova ancora ricoverata all'ospedale di Novara a seguito di una profonda ferita al petto. E da poco è uscita dallo stato di coma farmacologico. Il giudice, in ogni caso, ha disposto per Maldonato l'obbligo di firma e il divieto di avvicinamento alla donna. Non è ancora chiaro, invece, se e quali provvedimenti saranno presi per le due bambine della coppia, di 4 e 6 anni. Al momento sono affidate ai nonni paterni. Le indagini su quanto successo nella casa della coppia proseguiranno martedì 28 maggio, come riporta il Corriere della Sera, con un nuovo sopralluogo nell'appartamento attualmente posto sotto sequestro.