Biella, urla e minacce sotto la sede di FdI: "I camerati devono morire"

L'odio rosso non si placa. In occasione del Primo maggio, un corteo ha insultato e minacciato gli esponenti di Fratelli d'Italia. È accaduto a Biella. Qui un giovane di sinistra, partecipante al corteo, ha gridato contro gli esponenti di FdI che si trovavano sul balcone della sede di via Italia: "I camerati devono morire". Queste le parole riprese in un video del consigliere regionale Davide Zappalà.

Immediata la reazione del sindaco Marzio Olivero: "Alla manifestazione del Primo Maggio c’è stata una mancanza di rispetto da parte di quanti hanno trasformato la festa dei Lavoratori in una manifestazione di partito, ignorando il non trascurabile fatto che vi sono anche lavoratori che non si identificano con la sinistra".