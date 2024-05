Onorato, la seconda fascetta e i movimenti sospetti: le scoperte nel giorno dell'autopsia

28 maggio 2024 a

Si continua a indagare sulla morte di Angelo Onorato. Oggi pomeriggio 28 maggio sarà eseguita l'autopsia sul corpo dell'imprenditore, architetto e marito dell'eurodeputata Francesca Donato, trovato senza vita nella sua automobile, sabato scorso, su una strada di Palermo, con una fascetta di plastica attorno al collo.

L'autopsia, che sarà effettuata all'istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo, dal medico legale Tommaso D'Anna, è stata disposta dalla procura della Repubblica che ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per il reato di omicidio. Per gli inquirenti è un atto dovuto in vista di accertamenti e atti irripetibili come, appunto, l'autopsia per la quale i familiari di Onorato hanno nominato come consulente di parte Nuccia Albano, attuale assessore regionale al Lavoro, ma con una lunga carriera da medico legale.

"Sabato mattina, intorno alle 10.45, Onorato è arrivato davanti alla caserma abbandonata della vecchia circonvallazione. È rimasto fermo dentro la sua Range Rover una manciata di minuti, poi è andato via. Un quarto d'ora dopo, è tornato. Parcheggiando nello stesso punto. Lì dove sua moglie l'ha trovato. Senza vita. Alle 15", si legge nella ricostruzione di Repubblica. Perché è andato via e poi è tornato? Non aveva avuto il coraggio di togliersi la vita o c'era qualcuno in macchina con lui che lo ha ucciso e poi è tornato?

L'altro punto da chiarire riguarda le fascette di plastica. Onorato è stato trovato "seduto con il capo rivolto in avanti, una fascetta stretta al collo e la camicia sporca del sangue uscito dalla bocca per effetto del soffocamento. Tutto attorno, nessun segno di reazione a un possibile gesto violento: lo specchietto retrovisore è in posizione, il telefonino nel portaoggetti, persino gli occhiali sono perfettamente sistemati al centro della camicia", si legge. Ma qualcosa non torna: la cintura di sicurezza "ce l'aveva addosso, ma non era agganciata" perché, "nell'ancoraggio, c'era già una linguetta metallica di quelle che si usano quando non si vuole utilizzare la cintura di sicurezza. Cosa vuol dire? Forse Onorato ha tentato di strangolarsi con la cintura? Oppure, qualcuno ha tentato di strangolarlo, da dietro?". Eppoi, "fuori dall'auto, la Scientifica ha trovato un'altra fascetta, uguale a quella che Onorato aveva al collo. È di colore bianco, ha uno spessore di due centimetri". Potrebbe essere "caduta dalle mani dell'uomo che stava per togliersi la vita?" o "forse, quella fascetta è caduta all'assassino?". Un mistero.