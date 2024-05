Papa Francesco, "troppa frociaggine?": "Non voleva offendere, chiede scusa"

28 maggio 2024 a

"Papa Francesco è al corrente degli articoli usciti di recente circa una conversazione, a porte chiuse, con i vescovi della Cei": inizia così la nota del Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, dopo la diffusione della notizia secondo cui il Pontefice, durante un'assemblea a porte chiuse con i vescovi, avrebbe detto loro di non ammettere persone gay in seminario, lasciandosi andare a una battuta poco felice: "C'è già troppa frociaggine".

Bruni nella nota prosegue: "Come il Papa ha avuto modo di affermare in più occasioni, 'Nella Chiesa c’è spazio per tutti, per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c’è spazio per tutti. Così come siamo, tutti'. Il Papa non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l’uso di un termine, riferito da altri".

Le presunte parole di Bergoglio erano state riferite da alcune fonti presenti all'incontro e riportate prima da Dagospia e poi da Repubblica. In un secondo momento l'indiscrezione era stata confermata anche dal Corriere della Sera: l'episodio sarebbe risalito allo scorso lunedì 20 maggio. Nel corso di quell'incontro, durato un'ora e mezza, sarebbero stati affrontati anche altri temi, come la scelta del Papa di accorpare alcune diocesi italiane per diminuirne il numero, molto più elevato che negli altri Paesi.