Us Open, la rissa tra Tsitsipas e Altmeier sotto rete

L’episodio più acceso del secondo turno degli US Open non è arrivato soltanto dai colpi vincenti o dalle battaglie al tie-break, ma dalle scintille tra Stefanos Tsitsipas e Daniel Altmaier. Il greco, eliminato a sorpresa dal tedesco con il punteggio di 7-6 1-6 4-6 6-3 7-5, ha chiuso il match con grande frustrazione, sfogandosi direttamente in faccia al suo avversario.

Tutto nasce nel quarto set, quando Altmaier ha sorpreso il rivale con un “underarm serve”, la battuta eseguita di sottobraccio che spesso viene vista come una mossa provocatoria. Tsitsipas non l’ha presa bene e a fine match, a rete, non ha nascosto la sua rabbia: "La prossima volta, non chiedermi perché ti ho colpito, ok?" ha ringhiato al tedesco. Poi ha rincarato la dose: "Ti sto dicendo che se servi sottobraccio... se servi sottobraccio...".

Altmaier, numero 56 del ranking Atp, ha scelto di non alimentare la polemica. Si è voltato dall’altra parte e ha continuato a festeggiare una delle vittorie più prestigiose della sua carriera. Alle parole velenose del greco ha risposto con il silenzio, lasciando che fosse il campo a parlare.