Sinner, "cosa ci fai qui?": Zverev senza parole

Jannik Sinner vince contro l'australiano Alexei Poyrin agli Us Open e torna subito ad allenarsi facendo "impazzire" un altro tennista, il tedesco Sascha Zverev. E' successo ieri, mentre Zverev era in campo per il suo riscaldamento prima della partita contro Fearnley. Non appena in lontananza vede un uomo vestito di rosso con il cappello bianco, scortato da altre tre persone, sembra dire: "Ma tu cosa ci fai qui?". Il video, andato virale sui social, non mostra nient'altro. Ma è quasi certo che il tennista numero uno al mondo sia andato ad allenarsi ancora.

Parlando del match contro Popyrin, Sinner ha detto: "È stata una prestazione molto, molto solida. Ho avuto la sensazione che nessuno dei due abbia servito particolarmente bene. Ci sono stati molti scambi da fondo campo e lì mi sono sentito abbastanza a mio agio. Sono molto felice del modo in cui ho superato questo turno". Un piccolo momento di preoccupazione durante il match solo quando, a un certo punto, si è visto sbucare il fisioterapista. Nulla a che vedere però con quanto successo a Cincinnati, quando l'azzurro è stato costretto a ritirarsi per motivi di salute. In questo caso, invece, la richiesta è stata solo quella di allentare la fasciatura al piede applicata per contenere una vescica.