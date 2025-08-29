Libero logo
RussiaUcraina
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Sinner, "cosa ci fai qui?": Zverev senza parole

venerdì 29 agosto 2025
Sinner, "cosa ci fai qui?": Zverev senza parole

2' di lettura

Jannik Sinner vince contro l'australiano Alexei Poyrin agli Us Open e torna subito ad allenarsi facendo "impazzire" un altro tennista, il tedesco Sascha Zverev. E' successo ieri, mentre Zverev era in campo per il suo riscaldamento prima della partita contro Fearnley. Non appena in lontananza vede un uomo vestito di rosso con il cappello bianco, scortato da altre tre persone, sembra dire: "Ma tu cosa ci fai qui?". Il video, andato virale sui social, non mostra nient'altro. Ma è quasi certo che il tennista numero uno al mondo sia andato ad allenarsi ancora. 

Parlando del match contro Popyrin, Sinner ha detto: "È stata una prestazione molto, molto solida. Ho avuto la sensazione che nessuno dei due abbia servito particolarmente bene. Ci sono stati molti scambi da fondo campo e lì mi sono sentito abbastanza a mio agio. Sono molto felice del modo in cui ho superato questo turno". Un piccolo momento di preoccupazione durante il match solo quando, a un certo punto, si è visto sbucare il fisioterapista. Nulla a che vedere però con quanto successo a Cincinnati, quando l'azzurro è stato costretto a ritirarsi per motivi di salute. In questo caso, invece, la richiesta è stata solo quella di allentare la fasciatura al piede applicata per contenere una vescica. 

Solo applausi Sinner gela il giornalista: "Sai, io non mi difendo"

Avversari Zverev sfida Sinner: "Sono qui per rovinargli la festa"

Grande Mela Sinner, "3 o 4 posti sicuri": la rivelazione agli Us Open

tagjannik sinnersascha zverev

Solo applausi Sinner gela il giornalista: "Sai, io non mi difendo"

Avversari Zverev sfida Sinner: "Sono qui per rovinargli la festa"

Grande Mela Sinner, "3 o 4 posti sicuri": la rivelazione agli Us Open

ti potrebbero interessare

493x271

Sinner gela il giornalista: "Sai, io non mi difendo"

L. P.
1414x813

Zverev sfida Sinner: "Sono qui per rovinargli la festa"

L. P.
1409x807

Sinner, "3 o 4 posti sicuri": la rivelazione agli Us Open

Roberto Tortora
1343x824

Sinner "a pezzi": perde il controllo contro Popyrin

Roberto Tortora