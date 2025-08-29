L’ex consigliere di Salvini ambasciatore a Mosca

In vista di una possibile pace tra Russia e Ucraina, l’Italia torna a muoversi verso Mosca. Ieri il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha nominato il nuvo ambasciatore a Mosca. Si tratta di Stefano Beltrame, 64 anni di Borgo Venezia (Verona), con una lunga carriera diplomatica alle spalle. È stato ambasciatore a Vienna e ha avuto incarichi istituzionali in Kuwait, Germania, Iran, Stati Uniti, Cina e Austria. A Roma è stato consulente diplomatico di Matteo Salvini quando il leader della Lega era ministro dell’Interno durante il primo governo Conte.

Poi ha affiancato Giancarlo Giorgetti al ministero dell’Economia. E in passato è stato anche consulente diplomatico del governatore del Veneto, il leghista Luca Zaia. Insomma una nomina che sembra andare nell’ottica del riavvicinamento una volta conclusa la guerra - con Putin. Beltrame a Mosca prenderà il posto di Cecilia Piccioni, che tornerà a Roma per guidare la direzione generale per gli Affari Politici, diventando la prima donna ad assumere questo incarico. E sarà anche vicesegretario generale della Farnesina.