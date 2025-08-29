Reazione a Catena, "però diciamolo": l'ultima parola scatena il caos

Gli Smamma da Varese, campioni in carica di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono stati sfidati da Le Bollicine nella puntata in onda questa sera, venerdì 29 agosto. Le nuove concorrenti, Annamaria, Federica e Lara dalla provincia di Latina, hanno detto di aver scelto questo nome per la squadra "perché siamo frizzanti".

All'intesa vincente tutte e due le squadre hanno centrato 6 parole, dunque è stato necessario lo spareggio. E alla fine hanno avuto la meglio i campioni, Marco, Sara e Marta, che sono arrivati all'ultima catena con 151mila euro e all'ultima parola con 37.750 euro. Il primo indizio a loro disposizione era Esame, il secondo iniziava per So e terminava con O, ignoto il terzo che gli Smamma hanno deciso di comprare facendo scendere il montepremi a 18.875 euro. Si trattava della parola Freddo. I campioni hanno puntato tutto su Sotto, ma la risposta corretta era Sostenuto.