Zverev sfida Sinner: "Sono qui per rovinargli la festa"

Alexander Zverev non poteva desiderare un avvio di US Open migliore. Il tedesco, numero tre del seeding, ha superato senza esitazioni sia Tabilo sia Fearnley, conquistando l’accesso al terzo turno senza cedere neppure un set. La sua solidità e la sensazione di controllo sono state chiare fin dal debutto, e la vittoria sul Louis Armstrong Stadium ha confermato la sua condizione.
Nel post-partita dopo la vittoria contro Fearnley, Zverev si è mostrato soddisfatto: "Sono felice di aver vinto in tre set — le sue parole — Ho giocato sicuramente meglio rispetto al primo turno. In alcuni casi non ho potuto far niente perché lui ha giocato in maniera incredibile. Io però ho provato a resistere e sono stato solido. Stare qui, sul Louis Armstrong Stadium, a fare quello che amo e di fronte a un pubblico come New York è la cosa migliore che ci sia. Provo tanta gioia dentro di me”.
Il prossimo ostacolo sarà Felix Auger-Aliassime, avversario sul quale il tedesco conduce 6-2 nei precedenti. Anche in questo caso, Zverev si è espresso con fiducia: "È un match-up che ho sempre gestito abbastanza bene, perciò spero di farlo anche in questo caso”.
Abituato ormai alla pressione del ranking, il tedesco ammette di gradire il ruolo di top player: "Mi piace essere in questa situazione — ha detto — Gli avversari danno il meglio per provare a battermi e su di me ci sono molte attenzioni, ma è inevitabile. Preferisco essere il numero 3 piuttosto che il 50-60”. Infine, un pensiero sugli altri protagonisti del circuito, Sinner e Alcaraz: "Jannik e Carlos meritano tutta l'attenzione che stanno ricevendo. Ma io sono qui per cercare di rovinargli la festa, quindi vediamo…”.