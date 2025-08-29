Zverev sfida Sinner: "Sono qui per rovinargli la festa"

Alexander Zverev non poteva desiderare un avvio di US Open migliore. Il tedesco, numero tre del seeding, ha superato senza esitazioni sia Tabilo sia Fearnley, conquistando l’accesso al terzo turno senza cedere neppure un set. La sua solidità e la sensazione di controllo sono state chiare fin dal debutto, e la vittoria sul Louis Armstrong Stadium ha confermato la sua condizione.

Nel post-partita dopo la vittoria contro Fearnley, Zverev si è mostrato soddisfatto: "Sono felice di aver vinto in tre set — le sue parole — Ho giocato sicuramente meglio rispetto al primo turno. In alcuni casi non ho potuto far niente perché lui ha giocato in maniera incredibile. Io però ho provato a resistere e sono stato solido. Stare qui, sul Louis Armstrong Stadium, a fare quello che amo e di fronte a un pubblico come New York è la cosa migliore che ci sia. Provo tanta gioia dentro di me”.