Bologna-Bruxelles, incendio a bordo e aereo dirottato: panico tra i passeggeri

Incendio a bordo: il volo Ryanair FR3938 partito dall'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna questa mattina, venerdì 31 maggio alle 10, e diretto all'aeroporto belga di Charleroi è stato dirottato e fatto atterrare in Lussemburgo intorno alle 11.30 a causa, a quanto si apprende, di un principio di incendio in cucina. Una volta a terra, sul velivolo sono intervenuti anche i pompieri. Dopo l'atterraggio, inoltre, i passeggeri sono stati fatti scendere. E al momento sarebbero in attesa di un bus che verrà messo a loro disposizione dalla compagnia aerea low cost per raggiungere Bruxelles.

Nei giorni scorsi, invece, a causa di una violenta turbolenza 12 persone sono rimaste ferite a bordo del volo della compagnia Qatar Airways partito da Doha con destinazione Dublino. Dei feriti, 6 erano passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. Il velivolo ha cominciato ad avere qualche problema durante il sorvolo della Turchia. Graeme McQueen, responsabile delle relazioni con i media dell'operatore dell'aeroporto di Dublino, ha dichiarato a Sky News che "il volo Qatar Airways QR017 da Doha è atterrato in sicurezza come previsto all'aeroporto di Dublino".

Su un altro volo, invece, un aereo della Singapore Airlines, un passeggero è morto per via di una turbolenza estrema durante un viaggio dall'aeroporto londinese di Heathrow a Singapore. Circa 30 i feriti. Per il velivolo è stato necessario un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Bangkok, come reso noto dalla compagnia aerea stessa.