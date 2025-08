Addio ad Alessandra Balocco, l'ad del gruppo dolciario: aveva 61 anni

Si è spenta quest'oggi, lunedì 4 agosto, Alessandra Balocco, 61 anni, amministratrice delegata e presidente dell'omonimo gruppo dolciario di Fossano (Cuneo), dopo una malattia iniziata nel 2024. In azienda fin dal 1990, la manager rappresentava la terza generazione del gruppo di cui aveva preso le redini dopo la tragica scomparsa del fratello Alberto, nel 2022, colpito da un fulmine durante un'escursione in montagna. Lascia il marito Ruggero Costamagna, al suo fianco in azienda e il figlio Marco.

Al momento non è nota la data del funerale. Il sindaco di Fossano Dario Tallone, nell'esprimere cordoglio anche a nome dell'amministrazione rinnova "i sentimenti di stima e di sincera riconoscenza per l'opera intelligente e lungimirante che Alessandra ha condotto negli anni, contribuendo in modo significativo alla crescita economica e sociale della Città di Fossano e del nostro territorio. Per onorare la sua memoria, come già avvenuto in passato, proclameremo il lutto cittadino nel giorno del suo funerale".