Vietati i panni stesi: l'ultimo delirio ad agosto

Vietato usare gli amplificatori per la musica. Vietato fare i comizi politici in piazza. Vietato giocare a pallone. Vietato camminare in costume fuori dalla spiaggia e vietato fare i tuffi al porto. È appena iniziato agosto e siamo già pieni di ordinanze (per lo più comunali): questa è l’estate dei divieti. Alcuni, per carità, giustissimi: perché in ferie mica ci vanno le sacrosante garanzie di tutela e di sicurezza (per esempio: al Lido di Porto Garibaldi, a Comacchio, a fine luglio, è scattato il divieto di balneazione temporaneo perché nelle acque del litorale è stato rilevato il batterio dell’escherichia coli). Altri un tantinello più discutibili dato che, d’accordo il decoro urbano e d’accordo pure le regole del vivere civile ché la signora del piano di sotto sono mesi si lamenta perché trova il balcone sempre bagnato, ma vietare di stendere i panni di fuori (lo dice il nuovo regolamento del Comune di Palau, nella Gallura sarda), adesso che ci sono 30 gradi e vanno tutti al mare, quindi ogni sera ci sono lavatrici di teli e costumi da rinfrescare, che senso ha?

NO ALLE BUCHE E AL GELATO

Va così. Un po’perché il turismo sta riempiendo anche i borghi più piccini del Paese (e per fortuna, sono introiti ed è l’economia che gira, altrimenti sarebbe un disastro: alla faccia dei gufi che si lamentano di tutto), un po’ perché impedire, magari metterci una multicina che se diventano due, tre, duecento alla fine sono incassi di una certa consistenza, è relativamente semplice: va che zona che vai ordinanza che trovi.

A Stintino, nella bellissima spiaggia de La Pelosa, ancora in Sardegna è vietato fare buche in riva al mare e se si vuole prendere la tintarella lo si può fare solo stendendo delle stuoie. A Marciana, sull’Isola d’Elba, non si può camminare per le vie a torso nudo (ma questa misura è adottata in tantissime altre località marine): ma non è finita qui, non si può nemmeno camminare scalzi.

A Portofino, che è quella perla del Tigullio che conosciamo tutti, non è una novità che il selfie è “bandito” nella Piazzetta (la disposizione è stata implementata per la prima volta nel 2023 e rinnovata nel maggio scorso): vacanzieri da social network avvisati, più che la foto del momento da condividere su Facebook, qui, si rischia di far scattare una sanzione da 50 euro (in realtà la misura serve a evitare che i tanti, tantissimi, turisti si fermino in piedi nelle zone più affollate, creando di fatto dei veri e propri ingorghi che poi paralizzano buona parte del centro storico).

È scoppiato un mezzo putiferio, tra l’altro, qualche settimana fa, quando nella stessa cittadina ligure, il Comune ha deciso che, fino al prossimo 30 settembre, non sarà possibile consumare generi alimentari stando semplicemente seduti per strada. Fa cafone (siamo onesti), ma fa anche (di nuovo) viabilità rallentata. Questa, di ordinanza, è stata ribattezzata “anti-focaccia” e ha sollevato parecchie critiche, ma l’amministrazione di Camogli, che è dall’altro lato dello stesso promontorio, ha deciso di fare lo stesso. A San Felice Circeo, nel Lazio, non si possono vendere bevande alcoliche in contenitori di vetro dalle 22 alle 7 di mattina.

NO AI TUFFI E AL PALLONE

Sul Gargano e nel Salento, ossia in Puglia, è vietato riprodurre musica ad alto volume, usando anche degli amplificatori sonori, e stando a meno di 500 metri dalla costa: il che vuol dire sulle barche, il che significa che i party al largo devono essere monitorati. Sull’isola di Tavorala è vietato fare arrampicata (a meno di non avere i requisiti professionali, cioè sono esclusi dalla misura le guide alpine e gli esperti di arrampicata sportiva). A Pesaro, nelle Marche, è proibito giocare a pallone e ad altri giochi simili, a meno che i bimbi non siano accompagnati dai loro genitori, nelle piazze e nelle zone più turistiche: i trasgressori dovranno pagare una sanzione che può raggiungere anche i 250 euro (Pesaro non è l’unica città che va in questa direzione, una disposizione simile esiste a Lipari, nelle isole Eolie, a Frosinone e anche a Domodossola). A Specchia, in provincia di Lecce, sono vietate le manifestazioni, i comizi, i volantinaggi e l’esposizione di bacheche con materiale a contenuto politico in tutto il centro storico. A Senigallia, nell’Anconetano, non si può tuffarsi nella zona del porto per ragioni di sicurezza.

Stessa spiaggia, stesso mare (ma lo stesso discorso vale in montagna): è la bella stagione, quella delle cene fuori, delle attività di gruppo, delle vacanze. Ma anche (ed è un elemento da tenere in considerazione) della maleducazione di chi esagera. Resta un problema, che tanto secondario non è: un conto è la regola, un altro è la sua applicazione. Per ogni ordinanza c’è bisogno di chi controlla, sanziona e bacchetta. Non succede sempre.