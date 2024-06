Sassari-Alghero, tir precipita dal cavalcavia: morto il conducente, immagini forti

04 giugno 2024 a

Un tir precipita dal cavalcavia sulla Sassari-Alghero: il drammatico incidente stradale è avvenuto all'altezza del bivio per Bancali intorno alle 11 di questa mattina. Il mezzo pesante ha fatto un volo di diverse decine di metri, schiantandosi violentemente tra gli alberi sottostanti. Tempestivo l'intervento dei soccorritori, tra cui l'elisoccorso dell'Areus e un'ambulanza. Nonostante questo, però, per il conducente del tir non c'è stato nulla da fare. L'uomo sarebbe morto poco dopo l'impatto col suolo.

Intanto le forze dell'ordine starebbero raccogliendo le testimonianze di chi ha assistito alla terribile scena, per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Stando alle prime informazioni, l'autista era un uomo di 65 anni che lavorava per un'azienda di trasporti lombarda. Inizialmente sarebbe stato cosciente e avrebbe risposto alle domande dei soccorritori. Poi purtroppo le sue condizioni sono peggiorate in breve tempo. E i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente. Sembra, tuttavia, che l'autista abbia perso il controllo del mezzo e che il camion abbia sbandato verso destra, prima colpendo il guard-rail e poi precipitando dal ponte. Intanto, le autorità locali hanno avviato un'indagine per stabilire le cause esatte dell'incidente. Tra le ipotesi ci sono fattori come l'alta velocità, un malore del conducente o problemi tecnici al tir.