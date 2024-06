Adele Baldassarre muore nel sonno a 16 anni: il caso della musicista sconvolge Modena

06 giugno 2024 a

E' morta nel sonno, a soli 16 anni, Adele Baldasarre, cantante e musicista residente a Scandiano, studentessa a Modena e originaria del Polesine. La ragazza è stata trovata priva di vita dai genitori nella sua camera nella mattinata di ieri, mercoledì 5 giugno. La sera precedente era andata a letto prima del solito lamentando un po' di stanchezza, senza però particolari segnali allarmanti. Nulla, insomma, che potesse far pensare a un malore di questo tipo. Intanto, è stata disposta l'autopsia.

La giovane era iscritta all’indirizzo musicale del liceo Sigonio di Modena. La musica era una grande passione per lei, che tra l'altro era anche la nipote del tenore Riccardo Zanellato. Fin da piccola ha sempre studiato sia canto sia pianoforte e ha proseguito anche quando sei anni fa si è trasferita in Emilia con la famiglia. "I compagni ricordano Adele come una ragazza straordinaria - hanno fatto sapere dalla scuola superiore -. I docenti rimpiangono la sua eccezionale sensibilità che emergeva nell’amore per la poesia e per la musica, infatti la ragazza sognava di diventare cantautrice e aveva già composto alcuni brani musicali. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile in tutta la comunità scolastica, che osserverà un minuto di silenzio durante la prima ora, annullando i festeggiamenti programmati per l’ultimo giorno di scuola".

Sentite condoglianze anche dal sindaco di Porto Tolle Roberto Pizzoli: "Tutta la nostra comunità si stringe al dolore di mamma Federica Zanellato e papà Rocco, e a tutti i familiari, per la prematura e sconvolgente perdita della figlia Adele. Un dolore profondo per tutti noi. La ricordiamo con il suo sorriso".