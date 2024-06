Natisone. un nuovo drammatico video: il tentativo disperato del vigile del fuoco

06 giugno 2024 a

Un vigile del fuoco che tentato un salvataggio disperato dei tre ragazzi travolti dalla piena del Natisone in provincia di Udine: lo si vede in un filmato drammatico pubblicato da RaiNews. Il vigile avrebbe tentato di risalire la corrente per salvare Bianca, Patrizia e Cristian. Ma la furia del fiume era così forte da non consentirgli alcuno spazio di manovra. Se i corpi delle due giovani sono stati individuati e recuperati nei giorni scorsi, sono ancora in corso invece le ricerche del ragazzo.

Il video di RaiNews mostra il vigile e il gruppo di ragazzi a pochi metri di distanza. Distanza che poi aumenta per via della corrente dell’acqua, così potente da rendere vana ogni bracciata. Le immagini, come ha fatto sapere l'emittente pubblica, saranno acquisite dagli inquirenti. Nei giorni scorsi, infatti, la Procura di Udine ha aperto un’indagine per omicidio colposo contro ignoti. In particolare, sarebbero già stati acquisiti i tabulati e le conversazioni tra Patrizia e il Nue e le rotte ufficiali degli elicotteri dei vigili del fuoco e della sanità regionale.

Intanto, la mamma di una delle vittime, Patrizia, si è sfogata dicendo che i ragazzi avrebbero potuto essere salvati invece di diventare oggetto di foto e riprese. Sotto la lente degli inquirenti anche le telefonate fatte dai giovani agli operatori dei soccorsi.