Scontrino, conto salato in Costiera sorrentina: "50 euro una pizza fatta di piombo"

Proprio nella terra che ha dato i natali alla pietanza italiana più conosciuta e apprezzata nel mondo, è arrivata una notizia che farebbe tremare persino il grande ristoratore Gino Sorbillo. In costiera Sorrentina, a due passi dalla splendida Isola di Capri, una pizza margherita è stata venduta per la bellezza di di 50 euro. Una cifra monstre, soprattutto pensando che solamente a Napoli la si può acquistare e gustare con pochissimi soldi, dato che viene considerata come il cibo popolare per eccellenza. Ma prima di addentrarci a giudici moralistici, è necessario fare un po' di ordine.

Lo stabilimento balneare che ha servito la margherita oggetto di dibattito è una struttura con resort a 4 stelle pied dans l’eau tra Marina di Puolo e la spiaggia di San Montano. E che dispone anche di un hotel affacciato su Sorrento, con Spa e piscine a disposizione della gentile clientela. La denominazione Beach Experience dovrebbe già far scattare un campanello d'allarme. Prima di ordinare qualcosa da gustare sarebbe consigliato di consultare i prezzi riportati sul menù, onde evitare spiacevoli conseguenze.

Se poi la pizza in questione viene gustata mentreci si trova a un costosissimo tavolo di una serata alcolica in discoteca, allora il prezzo sale vertiginosamente. Salvo poi scoprire che, a detta di un cliente, la margherita in questione aveva un "impasto di piombo". La pizza, infatti, "è andata giù solo grazie alla bottiglia di Gin Mare ordinata per preparare al tavolo i gin tonic".