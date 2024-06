Grado, motonave rischia di affondare: scialuppe in mare tra Trieste e Grado

12 giugno 2024 a

Allarme nella laguna di Grado per la nave Audace che collega Trieste a Grado. E' stato lanciato il Mayday perché l'imbarcazione è a rischio affondamento, 87 persone a bordo tra passeggeri e uomini dell'equipaggio, tutti i mezzi a disposizione di guardia costiera finanza e vigili del fuoco mobilitati per il trasbordo dei passeggeri, portati nelle scialuppe di salvataggio. Mobilitato anche il soccorso sanitario. I passeggeri e i membri dell'equipaggio sono stati messi in salvo. I 76 passeggeri dell’unità navale che fa la spola tra Trieste e Grado sarebbero già tutti sulle scialuppe di salvataggio ma si sta verificando che nessuno sia rimasto a bordo. I vigili sono nell’area con elicotteri, sommozzatori e imbarcazioni.