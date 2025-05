Papa Prevost, il delirio rosso in prima pagina

Sono lontani i tempi de "Il pastore tedesco", la storica prima pagina al limite della blasfemia de il manifesto per annunciare l'elezione di Papa Ratzinger. Oggi la redazione più rossa d'Italia sceglie un altro titolo ad effetto per la nomina del cardinale americano Robert Francis Prevost al Soglio pontificio: "La fossa del Leone", un tipico gioco di parole con Leone XIV, il nome con cui passera alla storia della Chiesa e non solo.

La scelta americana viene letta come "una sorpresa", si esalta la sua presentazione, una invocazione alla "pace disarmata e disarmante" e il richiamo al bisogno di "ponti". Tutti elementi che hanno mandato in brodo di giuggole i leader della sinistra italiana, da Elly Schlein a Nicola Fratoinni e Giuseppe Conte, compreso chi per ovvi motivi dovrebbe ritenersi parecchio lontano dall'agenda di qualsiasi Pontefice. Eppure tirare per la giacchetta (anzi, la tonaca) pure i Papi è diventata una moda non solo dei partiti.