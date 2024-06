Stefania Craxi, incidente in barca: yacht di 22 metri avvolto dalle fiamme

14 giugno 2024 a

In fiamme lo yacht su cui si trovavano Stefania Craxi e il marito Marco Bassetti al largo dell'isola d'Elba. Necessario l'intervento della Guardia Costiera. L'incidente è avvenuto giovedì 13 giugno intorno alle 13.30. A bordo dell'imbarcazione di 22 metri, oltre alla senatrice di Forza Italia e al ceo di Banijay Entertainment e fondatore di Endemol Italia, c'era anche il comandante. I tre sono stati soccorsi in evidente stato di choc sulla barca, che sarebbe andata in fiamme a causa di un incendio scoppiato improvvisamente durante la navigazione.

La Guardia Costiera ieri è stata contattata intorno alle 12, quando il comandante della barca si è accorto che qualcosa non andava. E' stato lui, infatti, a rilevare una ingente quantità di fumo proveniente dai motori. Nel giro di poco tempo le fiamme hanno avvolto gran parte dell’imbarcazione, costringendo il comandante e i due passeggeri ad abbandonare immediatamente la barca, poi affondata nel giro di poche ore. Alla fine, l’intervento della motovedetta Sar CP 892 di Portoferraio ha permesso di trarre in salvo Craxi, il marito e il comandante dell'imbarcazione. I tre sono stati sbarcati successivamente nel porto di Marina di Campo per eventuali accertamenti da parte del personale sanitario. Sul luogo sono intervenuti anche una nave della Marina Militare e un elicottero della Guardia costiera di Sarzana, che hanno accertato l'assenza di inquinamenti.

