Orrore a Cagliari, giovane accoltella la madre e la uccide dopo una lite

Matricidio a Sinnai, nella Città metropolitana di Cagliari. Nell’appartamento dove una coppia vive col figlio è nata una discussione tra il giovane di 27 anni e la madre. Al culmine della lite il giovane ha colpito la donna, di 57 anni, con una coltellata alla schiena per poi uscire di casa.

Nella stanza affianco c’era il marito che ha cercato di salvare la donna e ha chiamato subito i soccorsi. L’intervento del 118 è stato rapido, ma la coltellata ha provocato un’emorragia interna e per la donna non c’è stato niente da fare. I carabinieri di Quartu sono arrivati sul posto e hanno fermato il ragazzo ancora vicino al luogo della tragedia

Si chiamava Maria Dolores Cannas la casalinga 57enne uccisa dal figlio alle porte di Cagliari. Al culmine di una lite nell’appartamento in cui vivevano il 27enne Andrea Tidu ha colpito la madre con una coltellata alla schiena. Poi è uscito di casa, ma in un’altra stanza dell’appartamento c’era anche il padre. È stato lui a intervenire subito e chiamare i soccorsi, ma la ferita provocata dal coltello si è rivelata fatale per la donna.