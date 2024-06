Milano, 7mila euro per incontrare Leonardo DiCaprio: una truffa senza precedenti

21 giugno 2024 a

a

a

A Milano una donna ha speso quasi 7mila euro, in diverse tranche, per avere la possibilità di incontrare il proprio idolo, Leonardo DiCaprio. La48enne era stata contattata sui social da un certo Rick Yorn, "produttore e agente" del divo del cinema che le avrebbe chiesto soldi per un "passepartout" per conoscere la star durante il Festival di Cannes. "Troppo bello per essere vero", deve aver pensato la donna. E infatti non lo era. La signora è stata truffata e, come riporta il Giorno, ha presentato una denuncia contro ignoti per truffa alla Procura di Milano.

"Sosteneva che avrebbe potuto farmi incontrare il vero Leonardo DiCaprio presso la località di Cannes - ripercorre la donna truffata nella denuncia - durante il periodo del noto Festival del cinema. Il tutto dietro pagamento di 450 dollari". Di conseguenza, la vittima ha subito effettuato un primo bonifico alle coordinate di una banca austriaca. Ma, ovviamente, l'incontro con l'amatissimo divo non si è mai verificato. La truffa, però, era solo all'inizio. La donna, infatti, sarebbe stata ricontattata altre volte, sempre per lo stesso motivo. Lo scorso maggio sarebbe stata convinta a "sottoscrivere un contratto con LBI Entertainment per un incontro con Leonardo DiCaprio di due o tre giorni a Cannes, con vitto e alloggio incluso".

Quanto fa pagare una pizza al suo cliente abituale: maxi-truffa a Busto Arsizio

"La vicenda è preoccupante - spiega il sovraintendente dell'Osservatorio mandato arresto europeo delle Camere penali internazionali Alexandro Maria Tirelli -, ma ci auguriamo che i trattati dell'Unione europea forniscano presto strumenti più celeri per ottenere i sequestri preventivi dei soldi, spesso dirottati prima verso le repubbliche baltiche poi ancora verso banche overseas".