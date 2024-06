Falconara Marittima, a 12 anni si tuffa dal pontile e annega

29 giugno 2024 a

Ancora una tragedia in questo di inizio di estate italiana, ancora una bambino morto in un drammatico incidente. Dopo il ragazzino di 10 anni precipitato in un pozzo artesiano a Siracusa, durante un campus per bimbi disabili, un 12enne è morto annegato questa mattina, intorno alle 11.30, nelle acque antistante il pontile di Falconara Marittima, nei pressi dello stabilimento Siesta. La madre ha accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso per accertamenti

Il piccolo, che era in compagnia di alcuni coetanei, si sarebbe tuffato e deve aver bevuto tanta acqua, tanto da non riuscire più a emergere: da una eliambulanza si sono calati con un verricello i soccorsi, che hanno provato a rianimarlo ma ogni tentativo è risultato vano. La vittima è nato a Jesi ed è di origini nigeriane: frequentava l'Istituto comprensivo Raffaello Sanzio, scuola secondaria primo grado Montessori. Sgomento tra gli insegnanti e i compagni del ragazzino.

Da quanto si è appreso, l'accesso al pontile e i tuffi in mare sarebbero vietati. Sul posto, insieme ai carabinieri, è arrivato anche il magistrato di turno, Ruggiero Dicuonzo: gli inquirenti dovranno verificare quanto è successo, comprese le norme di sicurezza in vigore su quell'area. Il sindaco, Stefania Signorino, ha proclamato il lutto cittadino e annullato gli eventi in programma.