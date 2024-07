Giacomo Bozzoli in fuga, il suocero: "Ecco dove si trova"

03 luglio 2024 a

Giacomo Bozzoli è sparito nel nulla. L'imprenditore condannato all'ergastolo in terzo grado per l'omicidio dello zio nella fonderia nel Bresciano è irreperibile. Da quando i carabinieri, due ore dopo la lettura della sentenza, hanno cercato i contattarlo al suo domicilio per portarlo in carcere, Bozzoli è latitante. E così è scattata la ricerca in tutta Europa. Ma adesso, come riporta Repubblica è emerso qualche dettaglio in più su questa rocambolesca fuga. Infatti l'auto di Bozzoli, una Maserati Levante, è stata fotografata alle 5.51 del 23 giugno presso il portale di Manerba, in provincia di Brescia. Qualche minuto dopo in quello di Desenzano.

L'uomo, condannato all'ergastolo in via definitiva, è in fuga con la moglie e il figlio. A fornire qualche indicazione su dove possa essere è stato il suocero affermando che Bozzoli sarebbe "in una località imprecisata della Francia".

Intanto il padre di Bozzoli, contattato telefonicamente dall'Ansa, ha affermato: "Sono nel letto, ho avuto un mezzo infarto. Dov’è Giacomo? Non lo so davvero". Al momento le ricerche non hanno dato alcun esito, ma secondo alcune fonti investigative citate dal Corriere, si parlerebbe addirittura di contattati con lo stesso Bozzoli per convincerlo a consegnarsi. Le ricerche intanto si intensificano soprattutto nei Paesi al confine con l'Italia.