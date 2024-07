Meteo, weekend infernale: caldo africano e nubifragi, le previsioni

04 luglio 2024 a

a

a

In questa pazza estate, sta per tornare il caldo rovente, il caldo africano. Almeno per l'imminente weekend. Infatti come spiegano gli esperti di 3Bmeteo.com, l'alta pressione in rimonta venerdì subirà una repentina sterzata verso i Balcani. Fuori dal gergo meteorologico, questo significa che verranno richiamate masse d'aria calda dal deserto algerino sull'Italia e che l'anticiclone sulle regioni del Nord Italia verrà "eroso", situazione che sempre al Nord determinerà qualche rovescio o temporale, in primis sulle Alpi. Domenica il maltempo potrebbe colpire anche la Pianura Padana e la Liguria. Sempre secondo 3Bmeteo, possibili anche dei fenomeni estremi, quali grandine e nubifragi improvvisi, senza escludere forti colpi di vento.

Per quel che riguarda sabato, il tempo sarà "ben soleggiato al Centrosud, anche se sulla Sardegna tenderanno ad avanzare nubi di tipo medio-alto, specie dal pomeriggio. Sole prevalente anche su gran parte del Nord eccetto maggiori addensamenti su Alpi, Prealpi e in generale sul Piemonte, con qualche rovescio o temporale possibile su Alpi centro-occidentali e comparto piemontese settentrionale. Tendenza ad annuvolamenti irregolari anche lungo la riviera ligure, con sole dunque a tratti offuscato". Al Sud le temperature potranno arrivare a 36°, al Centro a 32° mentre al Nord le punte di calore verranno registrate "tra Rodigino, Emilia orientale e Romagna interna". Sulle coste il caldo sarà meno intenso, ma più afoso.

Video su questo argomento Caldo torrido nel weekend, da lunedì tornano i temporali

Quindi le previsioni per domenica. "Ancora stabile e in prevalenza soleggiato al Centrosud ma con cieli a tratti offuscati dal passaggio di nubi medio-alte contestualmente al pulviscolo sahariano; proprio sulle regioni del Centro potrà transitare qualche goccia di pioggia contraddistinta dal carico di sabbia da Ovest verso Est. Maggiore nuvolosità in transito invece al Nord, con qualche rovescio o temporale sparso dapprima soprattutto sulle Alpi centro-occidentali, ma in sconfinamento locale anche a pianure di Piemonte e Lombardia entro fine giornata (non esclusi fenomeni anche di forte intensità)", concludono da 3bMeteo.com.