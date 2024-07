Rimini, si lancia dal tetto con la figlia di 6 anni: morte entrambe

05 luglio 2024 a

Una tragedia, a Rimini: una donna di 40 anni si è lanciata dal tetto di un condominio di cinque piani insieme al figlio di sei anni, che reggeva in braccio. Madre e figlio sono morti sul colpo. La scaigura è avvenuta in via delle Piante, località San Giuliano. Sul posto è intervenuta la Squadra Mobile di Rimini e Marco Masia, commissario capo.

Non ci sarebbero dubbi sulle motivazioni della donna: un suicidio, infatti la polizia ha trovato anche dei biglietti scritti da lei.

La madre era una commessa italiana e soffriva di depressione. Quando il 118 è intervenuto per i due non c'era niente da fare. Come ogni mattina la donna era andata ad accompagnare il figlio dai suoi genitori, che vivono nello stesso palazzo, prima di andare a lavoro. Il bimbo sarebbe dovuto andare, accompagnato dai nonni, in un centro estivo. La donna, però, ha raggiunto il tetto della palazzina di cinque piani, a cui è riuscita ad accedere da una scala, per poi gettarsi nel vuoto. Lascia così il compagna, che sarebbe il padre del bambino.

Una vicenda, quella drammatica delle ultime ore, che ricorda un caso analogo avvenuto pochi mesi fa: a Ravenna una donna si lanciò nel vuoto con la figlia di sei anni, ma in quel caso la donna riuscì a sopravvivere, mentre per la figlia non c'è stato niente da fare.