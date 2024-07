Lega, a Monfalcone la mozione contro "la disonorevole Ilaria Salis"

06 luglio 2024 a

a

a

"Da Sindaco sono intervenuta per arginare le occupazioni abusive, vergognosa la sinistra che ha portato la Salis a Bruxelles": a dirlo Anna Cisint, prima cittadina di Monfalcone, città dove il gruppo consiliare della Lega ha depositato in Consiglio Comunale una mozione dal titolo “occupazione abusiva delle case: la Lega sta dalla parte della legalità”. A spingere i consiglieri leghisti, compreso il sindaco, a firmare e depositare la mozione sono state proprio le vicende recenti relative a Ilaria Salis, l'eurodeputata ed ex detenuta in Ungheria, accusata di aver occupato una casa a Milano per diversi anni. Nel testo della mozione, in effetti, è proprio all'attivista 40enne che si fa riferimento: "Risulta già rea di occupazioni abusive di case popolari”, continuando ancora oggi a difendere quel meccanismo.

La mozione, quindi, impegna l’Amministrazione comunale a condannare l’occupazione abusiva delle case popolari o private, come comportamento perseguito dall’ordinamento giuridico italiano, quindi a prendere le distanze e condannare la pericolosità delle affermazioni di difesa e incitamento di tale comportamento; e a sostenere e stimolare in tutte le sedi opportune l’operato delle A.T.E.R. del Friuli Venezia Giulia e degli altri enti interessati, in particolare rispetto alla lotta contro le occupazioni abusive e a tutela del principio di legalità.

"L'islam ci sta invadendo, mi candido perché dobbiamo difenderci": la sfida della Cisint

La Cisint ha definito la Salis “disonorevole” e ha ricordato quanto fatto a Monfalcone per arginare il fenomeno delle case abusive: “Quando sono arrivata contavamo quindici alloggi occupati abusivamente e siamo subito intervenuti per arginare una modalità che ritengo un danno e un inganno. Abbiamo poi investito per riqualificare e riaprire gli immobili pubblici che abbiamo trovato chiusi per metterli a disposizione della collettività”. Sull'eurodeputata, invece, ha aggiunto: "Ci si chiede da che parte sta la sinistra visto che è chiaro a tutti che sia stata candidata per farla sfuggire dalla giustizia, da un partito che evidentemente ritiene che la legge vada applicata solo quando va comodo ai suoi esponenti. La Lega, invece, sostiene il principio di legalità sempre e per tutti".